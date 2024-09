Jannik Sinner prosciolto dalle accuse di doping | la Wada non farà ricorso

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 10 settembre 2024) La vicenda legata alla positività al Clostebol di, il tennista numero uno al mondo, si chiude definitivamente senza ulteriori conseguenze. L’Agenzia Internazionale Anti) ha deciso di non presentarecontro la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS). La decisione mette fine a una vicenda che aveva sollevato molte preoccupazioni nel mondo del tennis, dopo cheera risultato positivo al Clostebol la scorsa primavera. Il Clostebol è una sostanza vietata in ambito sportivo in quanto considerata uno steroide anabolizzante, ma nel caso diera emerso che la contaminazione fosse avvenuta in maniera involontaria, circostanza che ha portato all’assoluzione del tennista. La, che aveva la possibilità di impugnare la sentenza, ha scelto di non farlo, confermando così l’archiviazione del caso.