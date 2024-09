Intimissimi presenta la collezione di lingerie Autunno 2024

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 10 settembre 2024) LAGO DI COMO – Lago di Como,prosegue il suo viaggio alla scoperta della bellezza unica di ogni donna con la nuovadi corsetteria. In un’incantevole e romantica cornice, la nuova linea disi distingue per la sua sofisticatezza, preziosità e delicatezza, celebrando la raffinatezza dell’artigianalità italiana. Nuove sfumature di femminilità La proposta diper questa stagione è incorniciata da nuance tenui e dettagli femminili. I capi, realizzati in pizzo, ricami e tessuti pregiati, si declinano in una palette di colori neutri come talco, rose satin e nero. Le protagoniste della campagna indossano questi capi come vere opere d’arte, trasformando ogni immagine in un quadro che racconta un mix di carattere, dolcezza, femminilità, forza ed eleganza.