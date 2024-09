Il Movimento 5 Stelle spaccato e i Contiani alla prova | per spodestare Grillo serve l’unanimità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 settembre 2024 – “Non c’è mai una ragione / perché un amore debba finire”. Cinquant’anni fa cantava così Riccardo Cocciante, eppure in questa storia d’amore che volge al termine fra Giuseppe Conte e Beppe, un motivo per interrompere la liaison c’è, anzi, a ben guardare ce ne sono tre: il nome, il simbolo e la regola dei due mandati. Il ‘sopraelevato’, così definito da Conte nei giorni scorsi, si appella all’articolo 12 comma a dello Statuto del, che gli riconosce il ruolo di “custode dei valori fondamentali dell’azione politica e in tale spirito esercita con imparzialità, indipendenza e autorevolezza le prerogative riconosciute dallo Statuto; ha il potere di interpretazione autentica, non sindacabile, delle sue norme”.