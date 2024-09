I cellulari ci ascoltano | l’inchiesta di 404 Media sull’azienda che offre il servizio active listening a chi vuole fare pubblicità mirata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) La maggior parte delle persone la riteneva un’ipotesi al limite del fantascientifico. Ma oggi la possibilità che le conversazioni degli utenti che utilizzano gli smartphone possano essere registrate e in seguito rielaborate non appare più irrealistica. Anzi, trova sempre maggiori riscontri. D’altronde sono ormai pochi i possessori di smartphone che possono ancora affermare di non aver mai ricevuto ladi prodotti o merci di cui avevano parlato qualche ora prima in una conversazione con qualcuno. L’ultima prova arriva un’inchiesta giornalistica svolta da 404, una testata online statunitense fondata nel 2023 e gestita da professionisti esperti di tecnologia e giornalismo web.