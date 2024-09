Emily in Paris… a Roma! L’incontro con il cast della quarta stagione

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 10 settembre 2024)in Paris acon il“Parigi ha avuto una promozione incredibile grazie alla serie, avendo io origini italiane spero che succederà lo stesso per la città di” ha esordito così Bruno Gouery, il Luc diin Paris, serie di grande successo Netflix che è arrivata alla sua. Ovviamente non era solo, questa mattina, a incontrare proprio ala stampa in occasionepromozioneseconda parte del quarto ciclo dello show, disponibile sulla piattaforma dal 12 settembre.