Decathlon | Premio esclusivo Set da campeggio Quechua in omaggio – Attenzione alla truffa

(Di martedì 10 settembre 2024) Negli ultimi tempi, diversi utenti hanno segnalato di aver ricevuto email o messaggi promozionali che offrono un “: Set dain” a nome di. Tuttavia, è importante essere consapevoli che questa promozione è unae bisogna stare attenti., perché è una? La promozione viene inviata tramite email da indirizzi non ufficiali, spesso con nomi generici o sospetti.non utilizza email non verificate per comunicazioni ufficiali. Inoltre, queste email finiscono spesso nella cartella spam, il che è un chiaro segnale di potenziale phishing. Mancanza di Comunicazione Ufficiale:è un’azienda nota per la trasparenza nelle sue comunicazioni. Le promozioni autentiche sono solitamente annunciate sui loro canali ufficiali, come il sito web, le app mobili o i profili social verificati.