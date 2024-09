Cosa mi ha detto Agassi nello spogliatoio ; Cahill il retroscena su Sinner prima della finalissima

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Darrennon usa giri di parole e descrive per filo e per segnoè accaduto a Jannikin questi mesi mentre, schiacciato dal pesovicenda doping, ha preparato la sua scalata agli Us Open. In un'intervista a Espn, il coach dell'azzurro, afferma: "Negli ultimi quattro mesi sono successe tante cose all'interno del gruppo e molte di queste sono ricadute sulle mie spalle. Ho cercato di dare il giusto peso alle cose e di mantenere il focus di Janniksu quelli che erano i nostri obiettivi. Gli ripetevo in continuazione che non aveva fatto nulla di sbagliato e che qualunquefosse successa sarebbe dovuto rimanere a testa alta". Poi parla di quel senso di liberazione dopo la fine del match con Fritz: "La mia reazione al successo di Jannik a New York è quella di un uomo anziano molto esausto.