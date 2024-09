Coppa Davis 2024 Germania-Slovacchia 3-0 | i tedeschi dominano la prima sfida del Gruppo C di Zhuhai

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 10 settembre 2024) A(Cina) si è aperto ilC dellafase a gironi delladi tennis: laha battuto laper 3-0, conquistando il primo punto in classifica nel raggruppamento che comprende anche Stati Uniti e Cile, selezioni che si affronteranno domani. Nel primo singolare lasi porta in vantaggio grazie alla vittoria di Maximilian Marterer su Lukas Klein con lo score di 6-4 7-5 in un’ora e 33 minuti di gioco. Nel primo set il tedesco opera il break a trenta in apertura e poi non concede occasione di rientro allo slovacco, perdendo appena 5 punti in altrettanti turni al servizio, andando infine a chiudere i conti alla seconda occasione sul 6-4 in 38 minuti. Nella seconda partita i servizi continuano a dominare e soltanto nel decimo game si va, per lavolta in tutto l’incontro, ai vantaggi.