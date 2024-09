Coma_Cose vicini al matrimonio | Accadrà fra pochissimo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 10 settembre 2024) Una coppia canora ma anche nella vita quella dei ComaCose, il duo formato da Fausto Lama Francesca Mesiano, alias California, che è riuscito a farci ballare per tutta l’estate. Dopo una serie di progetti lavorativi che li hanno portati su moltissimi palchi, ora i ComaCose sono pronti a fare un nuovo passo: i due, dopo la romantica dichiarazione avvenuta a Sanremo, si sposeranno. ComaCose, presto ilChi non li conosceva ha iniziato ad apprezzarli durante il Festival di Sanremo 2021, quando hanno portato sul palco Fiamme negli occhi, per poi continuare a seguirli nella loro produzione musicale che ha rivisto il palco del teatro Ariston nel 2023 con il brano L’addio. I ComaCose sono un duo indie pop capace di entrare nel cuore di chi li ascolta, portando alle orecchie sensazioni raccontate con parole mai lasciate al caso.