Cascina al via le domande per l' erogazione del Bonus Bebè

(Di martedì 10 settembre 2024) Pisa, 10 settembre 2024 - C’è tempo fino alle 12 del 3 ottobre per partecipare all’avviso pubblico per l’del. Si tratta di una misura una tantum che permetterà alle famiglie in possesso dei requisiti di spendere il buono nelle farmacie comunali per l’acquisto di beni di prima necessità per bambini nati nel corso del 2023. “La collaborazione con Sogefarm – spiega l’assessora al sociale Giulia Guainai – ha portato numerosi investimenti a beneficio delle famiglie cascinesi. Questo è un piccolo sostegno che fa parte di un disegno più ampio e che vede protagonisti i nuovi parchi giochi di Piazza Nannipieri a San Lorenzo alle Corti e di via Gorgona a Casciavola, oltre alle tante iniziative ricreative sostenute nelle frazioni del territorio come il Cinema Sotto le Stelle e i numerosi eventi organizzati o sponsorizzati nel centro storico”.