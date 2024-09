Avviata la maxi-rimozione dei rifiuti al Parco di Centocelle

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 settembre 2024 – Avviate questa mattina le operazioni didei, combusti e non, dalle aree degli autodemolitori interne al perimetro deldicoinvolte nell’incendio del 9 luglio 2022, alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri, dell’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei, Sabrina Alfonsi, dei Presidenti dei Municipi V e VII, Mauro Caliste e Francesco Laddaga e del Presidente della Commissione Capitolina Ambiente, Giammarco Palmieri. Gli interventi di AMA SpA proseguiranno per circa 20 giorni e vedranno impegnati quotidianamente 8 operatori con il supporto di 3 mezzi speciali (autocarro con braccio a ragno, escavatore e bobcat). Si stima che saranno rimosse e avviate a trattamento/recupero oltre 200 tonnellate di, per un costo complessivo pari a circa 150 mila euro. Gualtieri: “Un momento storico.