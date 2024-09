Arbitri Rocchi convoca gli allenatori ma se ne presenta solo la metà

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 10 settembre 2024) All'appuntamento che era fissato da settimane si sonoti in 13. Su 20. Gli altri 7 hanno preferito lasciar stare e mandare i propri collaboratori. C'è chi ha marcato visita per problemi di salute e chi ha preferito rimanere ad allenare i propri giocatori. Qualcuno non aveva nemmeno l'alibi della distanza, visto che l'IBC di Lissone della Lega Serie A, sede dell'incontro, dista una mezz'oretta da Zingonia e poco più da Como. Eppure Gasperini e Fabregas hanno scelto di non presenziare all'annuale confronto tra glidella Serie A e i vertici arbitrali con il designatorein prima fila a spiegare, ascoltare, discutere e registrare stati d'animo e richieste.