Al gate di Ryanair mi sono sentita umiliata trattata come spazzatura Non mi hanno permesso di portare a bordo il mio violino dal valore inestimabile antico di 200 anni | lo sfogo della musicista Esther Abrami

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) “La questione del bagaglio”, così potremmo chiamarla, cone le altre compagnie low cost, l’sperimentata in tanti. La borsa damisura più di 55 cm? O la spedisci o va in stiva. È capitato anche alla violinista franco-britca, 340 mila follower su Instagram, che volevacon sé undi 200” che per lei “èun Picasso”. La storia l’ha raccontata lei sui social ed ha poi chiarito alcuni punti al Washington Post. Intanto, ilè un Vuillaume del XIX secolo distava andando in Germania per registrare il suo album: una volta al, ledetto che non avrebbe potuto imbarcare il suo strumento perché la misura di 56 cm superava di un centimetro quella con. Soluzione? La stiva. “È la prima volta che subisco pubblicamente tale umiliazione.