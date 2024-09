Weekend di controlli per i Carabinieri di Bibbiena

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) Arezzo, 9 settembre 2024 – Nel corso del fine settimana appena trascorso, la Compagnia deidiha condotto una serie di operazioni di controllo del territorio, con un’attenzione particolare alla località Badia Prataglia di Poppi. L’attività ha riguardato la prevenzione dei reati legati agli stupefacenti e la sicurezza stradale. Durante iantidroga, ihanno fermato due persone, trovate in possesso di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. In seguito alle verifiche, sono stati sequestrati complessivamente 70 grammi di hashish ed un bilancino di precisione. Entrambi i soggetti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria di Arezzo. In un altro intervento, una persona è stata trovata in possesso di una quantità minore di sostanze stupefacenti per uso personale, e per questo è stata segnalata alle autorità amministrative competenti.