Secondo me le cartucce sono finite Complotto? Beh | Peter Gomez gela il Pd in tv

(Di lunedì 9 settembre 2024)non le manda a dire. Il direttore de ilfattoquotidiano.it a Zona Bianca, nella puntata andata in onda ieri sera, domenica 8 settembre, dice la sua sul caso Boccia-Sangiuliano. Da qualche giorno, dopo l'intervista a La Stampa e quella a In Onda, la narrazione che piace tanto ai progressisti è quella che annuncia nuove scottanti rivelazioni da parte di Maria Rosaria Boccia. Un dettaglio che però finora non ha trovato conferme. Infatti al momento la Boccia non ha più postato mail o screenshot che ha conservato con cura per mettere poi nel mirino il ministro Sangiuliano. Ma di fatto c'è chi a sinistra spera che la faccenda non si chiuda qui per cercare di picconare, in assenza di programmi e proposte valide da parte delle opposizioni, il governo e il premier Giorgia Meloni.