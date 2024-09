Scende dall’auto in panne e viene travolta nella notte | Mariachiara Rossi uccisa mentre chiedeva aiuto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 9 settembre 2024) L’auto che va inproprio quando non dovrebbe, in piena, su una provinciale,si è al volante da soli, in mezzo alle campagne del Lodigiano, tra Salerano sul Lambro e Lodi Vecchio. La paura che qualcuno nel buio possa non vedere la vettura, una Opel Meriva piantata sull’asfalto, e così la decisione presa in un istante dire e cercare di segnalare il problema agli altri automobilisti. È morta così,da un’auto che non l’ha vista subito dopo essere scesa dal veicolo,Bossi, 47 anni, falciatadi sabato sulla provinciale 115 nel tratto adiacente a Salerano. Residente a Milano, era stimata e conosciuta per il suo impegno nel sociale. Ad investirla, non avendola vista, un 60enne residente proprio a Salerano che stava rincasando dopo una serata passata a Lodi.