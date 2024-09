Rebel Ridge la spiegazione del finale del film Netflix

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 9 settembre 2024), ladeldelAttenzione! Questo articolo contiene importanti spoiler sudiSebbene Terry Richmond faccia fatica a trovare giustizia per tutta la durata di, ildisi conclude con una nota di speranza in cui il protagonista vince contro il sistema legale corrotto. Diretto da Jeremy Saulnier,inizia con l’ex marine Terry Richmond che arriva nella piccola città di Shelby Springs per pagare la cauzione per suo cugino, Mike. Tuttavia, pochi istanti dopo essere entrato in città, un veicolo della polizia sperona la sua bici e due poliziotti sequestrano ingiustamente i soldi della sua cauzione in nome della confisca dei beni civili. Nonostante sappia come la polizia gli abbia ingiustamente sottratto i soldi, Richmond tiene la testa bassa e cerca di stare lontano dai guai.