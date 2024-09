Olimpiadi Milano Cortina 2026 | positivo il sopralluogo sulla pista da bob

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ha dato esitoil consuetomensile del Cio insieme alle Federazioni internazionali, alla Fondazionee al Comune dialla storicaEugenio Monti ad’Ampezzo che ospiterà le gare di bob, slittino e skeleton alledi. È in corso la riqualificazione delladi 1650 metri, che segue parzialmente il tracciato storico con 16 curve e inserimento dell’opera nel paesaggio con materiali e tecniche sostenibili per un’area totale di 7 ettari. Ad oggi il getto del tratto disu cui insiste la curva Sento è stato completato. Il Commissario di Governo, l’architetto Fabio Saldini, ha dichiarato: “Il cronoprogramma dei lavori rispetta le tempistiche, la produzione e gli obiettivi strategici che porteranno laalla pre-omologazione di marzo 2025 e al suo utilizzo in vista dei Giochi