Niente ’Trofeo Buffoni’ | Ci riproviamo a ottobre

(Di lunedì 9 settembre 2024)da fare per il Trofeo Buffoni 2024, ma si studia già un’idea alternativa. La troppa pioggia caduta nelle ore antecedenti la gara che alle 14 di ieri sarebbe dovuta scattare dal ponte sul fiume Versilia al Cinquale ha costretto Fabio Del Giudice, presidente dell’associazione organizzatrice ’Francesco, in accordo con i sindaci di Montignoso e Forte dei Marmi, la direzione di corsa e la scorta della Polizia Municipale, ad annullare la 55esima edizione della classica internazionale di ciclismo giovanile, che anche quest’anno aveva portato ai nastri di partenza 176 fra i migliori atleti del panorama mondiale Juniores (divisi in 35 team, 23 italiani e 12 stranieri, di cui 5 nazionali), fra i quali 3 campioni del mondo e d’Europa, 4 campioni italiani e altrettanti regionali, oltre a 10 ciclisti della nazionale azzurra, al campione di Spagna e a quello di Colombia.