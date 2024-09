NFL 2024 Week 1 | vincono Chiefs Cowboys Eagles Lions Vikings e Dolphins con lo scarcerato Hill

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ha preso il via l’attesissima stagione-2025 della NFL e, come da tradizione, sorprese e spettacolo non sono certo mancati. Come, di pari passo, non sono mancate notizie di mercato e, ahinoi, anche extra-campo. Nel match d’esordio della nuova stagione, la riedizione del Championship della AFC dell’anno scorso, i Kansas Cityhanno piegato i Baltirmore Ravens per 27-20 con gli ospiti a cui è stato tolto un td nell’ultimo drive per questione, forse, di un millimetro. Primo match in Brasile della storia della NFL. A San Paolo, infatti, i Philadelphiahanno avuto la meglio per 34-29 dei Green Bay Packers grazie ad un Barkley dominante da 2 td su corsa e uno su ricezione. Per i Packers bruttissime notizie. Il QB Jordan Love dovrà stare ai box per 3-6 settimane.