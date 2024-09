Morto a 17 anni dopo la chemio la famiglia al procuratore generale | Si occupi del nostro Alex

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) Perugia, 9 settembre 2024 – Lo dicono da sempre: Elena e Stefano Mazzoni non si arrenderanno fin quando non sarà fatta chiarezza, secondo loro, sulla morte di, deceduto all’ospedale Santa Maria della Misericordia a 17. E non si fermano neancheche il gip di Perugia ha respinto l’opposizione alla richiesta di archiviazione, del procedimento avviato in seguito al decesso: sono otto i medici indagati. “Chiediamo alSergio Sottani di occuparsi del caso difiglio, di prendere in mano la situazione”, dicono i genitori di. Che, nel frattempo,la decisione del gip, hanno presentato altre quattro denunce. Il ragazzo era stato ricoverato al Santa Maria della Misericordia i primi di febbraio 2020 per curare una leucemia linfoblastica a cellule B. Si erano susseguiti quattro cicli diterapia.