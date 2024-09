Lino Giuliano squalificato dal GF prima di entrare? Signorini furioso parla lui

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il Grande Fratello non ha ancora aperto i battenti e già un concorrente potrebbe essere a rischio squalifica. La persona in questione è, che proprio in questi giorni è stato presentato come concorrente ufficiale del reality show di Canale 5. Sul web sono trapelate delle voci secondo le quali sembrerebbe cheabbia pronunciato delle frasi omofobe, cosa che avrebbe fatto perdere le staffe ad Alfonso. Sulla faccenda è intervenuto anche direttamente il concorrente. Ecco cosa è emerso.accusato di omofobia: ecco perché e cosa è successo In queste ore si è creato un certo fermento attorno ad uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello. Tutto è partito da un commento del volto di TikTok Enzo Bambolina, il quale ha provocatoalludendo al fatto che tra di loro ci fosse stato un flirt.