La strage dei pedoni un morto ogni 22 ore

(Di lunedì 9 settembre 2024) AGI - Sulle strade italiane22 ore viene investito e ucciso un pedone. È il drammatico dato che emerge dal monitoraggio settimanale curato dall'OsservatorioAsaps-Sapidata, secondo cui dall'inizio dell'anno a ieri sono stati 277 i decessi, 186 maschi e 91 femmine: 153 le vittime over65, il 55,2% del totale, una vera e propriadi anziani continuata anche in questi mesi estivi. Nel 2023 imorti erano stati 485 (dato Istat) e il primo semestre di quest'anno ha confermato come rappresentino gli utenti piu' indifesi sulla strada: ne sono morti 198, sette in piu' dello stesso periodo dell'anno passato. Nei tre soli mesi estivi - giugno, luglio e agosto - iuccisi sono stati 99. Nell'ultima settimana i decessi sono stati 10, ed entrambi i casi delle ultime ore - Viareggio e Tivoli - hanno visto protagoniste auto pirata, altro fenomeno in aumento.