La profezia da incubo sul ghiacciaio della Marmolada | quando sarà sciolto | GUARDA

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ilperde 7 centimetri al giorno. Emerge dal bilancio di 'Carovana dei ghiacciai 2024', la campagna di Legambiente in collaborazione con Cipra Italia (un'organizzazione indipendente che dal 1952 si impegna nella protezione e nello sviluppo sostenibile delle Alpi) dedicata al monitoraggio dei giganti bianchi delle Alpi che ha concluso con la sesta e ultima tappa proprio sulla. Per Legambiente ilpiù grande delle Dolomiti è "in coma irreversibile" e "a questo ritmo entro il 2040 non esisterà più". Dal 1888 a oggi ilè arretrato di 1200 metri. Negli ultimi cinque anni ha perso 70 ettari di superficie, pari a 98 campi da calcio.