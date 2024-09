Immenso Sinner | piega Fritz vince gli Us Open ed entra nella storia La dedica alla zia che non sta bene video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 9 settembre 2024) Jannikto definitivamente. A New York il campione azzurro batte il tennista di casa Taylor(6-3,6-4,7-5)ndo il secondo Slam della carriera, e conferma sul campo lo status di numero uno del mondo. Nessuno come lui.sua prima finale del grande torneo americano,domina il match che ha avuto in mano fin dalle prime battute.batteedUnico momento di equilibrio dell’incontro è stato quando, nel primo set,si è trovato sotto 0-3 ma è stato capace di portarsi in parità, tre game a testa. Ma poi Jannik ha ripreso il largo,ndo il primo set per 6-3 con il 60% di prime palle sul servizio, ottenendo il 67% dei punti. 60% invece la resa con la seconda.