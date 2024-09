Il lato oscuro del gaming | due terzi delle giocatrici subiscono molestie online

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di lunedì 9 settembre 2024) Duedonne nelsegnalano. Un problema persistente in spazi come Discord e giochi multiplayer. Un’ampia partecontinua a vivere esperienze negative, con il 65% che segnala di essere stata almeno una volta vittima di. Un recente report di Sky News, intito“Perché il mondo delha ancora un problema con le donne”, analizza la diffusa presenza di misoginia e odio nei confrontidonne, soprattutto su piattaforme come Discord e nei giochi multiplayer. Secondo l’indagine svolta per il report, la giornalista tech Mickey Carroll ha raccontato di essere stata vittima di insulti e offese pesanti, semplicemente perché il suo avatar mostrava chiaramente che era una donna. Carroll ha ricevuto insulti su Discord in pochi secondi dall’accesso.