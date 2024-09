Golf Migliozzi e Manassero in lotta per il pass per il PGA Tour nel 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) Buone notizie per Guidoe Matteonel ranking mondiale di. Il primo, grazie all’ottavo posto ottenuto nell’Omega European Masters, è salito al 125° posto, precedendo di due posizioni il connazionale. I due sono inoltre rispettivamente 13° e 14° nella Race to Dubai e dunque virtualmente in possesso della ‘carta’ per giocare sul PGAnel. Dopo aver partecipato alle Olimpiadi di Parigi ed essersi tolti belle soddisfazioni sul DP World, i due azzurri sognano in grande e puntano a chiudere al meglio questa stagione.inper ilper il PGAnelSportFace.