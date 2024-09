Giovedì una fiaccolata Il Circolo chiuso per lutto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024) Un ranocchio in peluche poggiato sulla pensilina accanto alle scale e la biancheria stesa sotto l’enorme albero di melograno. Dietro il nastro rosso e bianco che sigilla l’ingresso, è rimasta anche la Toyota Yaris di famiglia, in un paese semideserto e ancora attonito. Questa è l’istantanea della casa il giorno dopo il delitto di Ana Cristina Duarte, barista di 38 anni di origini brasiliane, accoltellata a morte dal marito, Ezio Di Levrano, autista di pullman di 54 anni di origini pugliesi. I tre figli della coppia, di 6, 12 e 14 anni, sono al momento assieme ai nonni paterni, che vivono da anni nella frazione di Calcinelli, in attesa che il giudice decida il da farsi, forse collocandoli in una casa famiglia. In giardino c’era una casetta in legno per farli giocare, ma adesso dovranno adattarsi all’appartamento dove si trovano.