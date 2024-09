Forza Italia Costantino Diana | il nostro è il movimento politico giovanile più bello d’Italia

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 9 settembre 2024) Casapesenna.con i suoi giovani si è riunita nell’ultimo weekend a Bellaria Igea Marina con migliaia di presenze e tanto entusiasmo. Il Segretario cittadino dia Casapesenna,, è intervenuto nell’assemblea nazionale con un messaggio motivazionale per i giovani. “Io credo cheGiovani sia ilpiùd’. – ha detto– Faccio un in bocca al lupo ai giovani del territorio per le prossime elezioni In Emilia Romagna. Anche noi avremo prossimamente le elezioni regionali in Campania e spero che tutti noi facciamo fronte comune con Fulvio Martusciello per andare alla vittoria in questa battaglia. Sognare in grande, significa realizzare il progetto delfondatore Silvio Berlusconi, significa credere in obiettivi difficili da raggiungere in modo da temprare il carattere durante il percorso.