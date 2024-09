Evasione dal carcere Beccaria ecco chi è il terzo ragazzo in fuga

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 9 settembre 2024) Milano, 9 settembre 2024 – Aveva già provato a scappare nel pomeriggio con i fratelli F., ma era stato fermato dagli agenti della penitenziaria prima di scavalcare l'ultimo muro. Qualche ora dopo, nella serata di domenica 8 settembre, ci ha riprovato. E ci è riuscito. È L.G., nativo di Pavia, diciassette anni compiuti un mese fa, ilevaso dal. In cella per tentato omicidio Stando a quanto risulta, il minorenne si trovava recluso in regime di custodia cautelare per le accuse di tentato omicidio e rapina. Le ricerche sono scattate immediatamente, ma al momento non è stato ancora rintracciato dal Nucleo investigativo regionale della penitenziaria. Gli altri due inQualche ora prima erano scappati i fratelli A. e W.F., 16 e 17 anni, che si sono allontanati alle 15.