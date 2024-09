Eleonora Peronetti e le scenografie del tour di Tedua | La scena non è solo estetica

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 9 settembre 2024) Nonteatro e opera lirica:– scenografa, costumista e docente presso il campus di Milano di NABA – ha infatti portato la sua esperienza e la sua creatività anche nel mondo dei live. In particolare, ha curato lede La Divina Commediadi, in collaborazione con lo Studio Blearred di Milano. «Seguivo da qualche anno i progetti di– ci racconta – e, quando siamo arrivati a fare il suo primo palco, abbiamo deciso di portare una scenografia di tipo teatrale, che non si usa molto nei live. Abbiamo unito elementi led wall con una parte di scenografia in polistirolo». LEGGI ANCHE:e l’arte della scenografia: «Un mestiere artistico che rispetta lo spazio del palcoscenico» Una vera e propria sfida, perché «nei live non si usano, sono difficili da montare».