Elba precipitano in un dirupo con lo scooter | morti due architetti tedeschi

(Di lunedì 9 settembre 2024) Due, Dieter Allers e Heinz Gottberg, rispettivamente di 83 e 85 anni, sono tragicamentedopo essere caduti in unvicino alla loro abitazione a Capoliveri, sull’Isola d’. La coppia, che aveva scelto l’isola toscana come rifugio per la loro pensione, era molto conosciuta e amata nella comunità locale.Leggi anche: Usa, chiusa per tre ore in auto a 52 gradi: morta bimba di 4 anni La scoperta dei corpi La scoperta dei corpi è avvenuta domenica 1 settembre, quando il figlio adottivo, non trovandoli in casa al suo arrivo, ha dato l’allarme. Dopo ore di ricerca, i corpi dei due uomini sono stati rinvenuti in fondo a una scarpata, insieme al loro. Nonostante l’intervento della Pubblica Assistenza di Capoliveri, dell’ambulanza da Portoferraio, dei vigili del fuoco e dei carabinieri, per i due anziani non c’era più nulla da fare.