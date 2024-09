Dossier illeciti Lo 007 non era operativo I file su 500 imprese italiane | Sono gestite dai russi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) I contatti tra il funzionario dell’Aise, i servizi segreti esterni, e il finanziere infedele Pasquale Striano, già comandante della squadra sos della procura nazionale antimafia – indagato nell’inchiesta sulaggio insieme all’ex pm Antonio Laudati – risalgono almeno al 2017, come prova l’analisi del backup del computer del tenente, mentre attualmente comunicavano via Signal, un’applicazione di messaggistica criptata. Anche quando Striano offre all’amico, capitano dell’Arma,segreti sui. "Se vuoi ti posso mandare unche nessuno ha, neanche in Finanza, ove cile 500rette daici sarebbe da fare un lavorone ma io non riesco". È il 17 maggio 2022, negli stessi giorni in cui lo 007 chiede informazioni sui conti correnti di un monsignore. Al messaggio di Striano, il funzionario risponde: "Magari".