Dopo le vacanze trascorse con marito e figli in campagna Kate Middleton si accinge a riprendere gradualmente il suo ruolo di working royal

(Di lunedì 9 settembre 2024) Le cure stanno andando bene.un’estate di tutto riposo, passata tra la residenza didi Anmer Hall, in Inghilterra, e il castello di Balmoral in Scozia,si sente meglio. Secondo i media britannici, la principessa avrebbe reagito bene alla chemioterapia preventiva che le era stata consigliata alla diagnosi del cancro, la scorsa primavera. La principessa è, quindi, finalmente in grado di tornare a corte, anche se, almeno per i primi tempi, lo farà solo in funzione part time e sotto la supervisione dei medici