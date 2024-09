Conte-Renzi volano insulti Il grande Vaffa del campo largo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 9 settembre 2024)o più esattamente circo Barnum. Una sorta di baraccone, dove il caos regna sovrano, nonostante gli sforzi del capo clan, Elly Schlein, di spingere tutti all'ammucchiata contro Giorgia Meloni. Ed ha voglia la segretaria del Pd da Reggio Emilia, chiudendo la Festa dell'Unità, a sgolarsi: «L'alternativa va costruita sui "per" molto più che sui "contro' che pure ci sono». Ora è arrivato il tempo deglie delle querele minacciate, come quelli tra Giuseppee Matteo. «È un affarista, è entrato persino nella partita del litio», lo accusa il leader del M5S dalla Festa del Fatto Quotidiano. Conche replica: «Evidentementenon sta benissimo, questa polemica con Grillo lo sta provando: appena sta meglio, lo invito a un confronto pubblico in streaming, scelga lui se in TV o in Tribunale».