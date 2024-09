Come funziona la Nations League 2024 25? Regolamento date promozioni retrocessioni e finals|Nazionali

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 9 settembre 2024)-09-09 21:59:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: ILLadetto in precedenza, è stata ampliata con un nuovo turno a eliminazione diretta che si giocherà a marzo 2025, creando continuità tra la fase a gironi che termina a novembre e le Finals di giugno. A qualificarsi a questa ultima fase saranno le prime e le seconde classificate dei gironi della Lega A che parteciperanno ai quarti di finale con gare di andata e ritorno. Le vincitrici di questi incontri si qualificano per le Finals a quattro squadre. Le quarte classificate delle Leghe A e B retrocedono direttamente nelle Leghe B e C. Le due quarte classificate con meno punti della Lega C retrocedono invece in Lega D.