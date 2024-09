Battaglia fra Genova e Londra per una sala da pranzo Alla fine deve intervenire il Tribunale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 9 settembre 2024) La vicenda che ha coinvolto indirettamente la nostrain contrapposizioneCapitale ingleseè molto particolare. E apre a qualche riflessione sulle dinamiche che caratterizzano l’odierno mercato dell’arte. Non perché ladaallestita dall’architetto Carlo Mollino, notissimo designer deceduto nel 1973 a Torino, non sia bella. Anzi. Ma per i profani, non abituati a certe dinamiche, è difficile comprendere il perché del suo valore: un milione e mezzo di Euro. Oltre al nome dell’autore, la valutazione riguarda un oggetto di interesse artistico che segna un’epoca. Il tavolo con sei sedie di Mollino venne realizzato fra il 1944 e il 1946 dall’architetto per l’appartamento dei coniugi Cesare e Ada Minola di Torino.