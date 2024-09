Barbara chi è la moglie di Totò Schillaci

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 9 settembre 2024) Un passato da modella, un presente da odontotecnica e una vita trascorsa accanto all’uomo che ama.Lombardo è l’energica e determinatadi Salvatore “, l’ex bomber che ha fatto sognare l’Italia durante le Notti Magiche del 1990. Scopriamo qualcosa di più sulla donna che ha conquistato il cuore di uno dei calciatori più celebri del nostro Paese Chi èLombardoLombardo è originaria di Palermo, proprio come. Donna con un’incredibile bellezza naturale, in gioventù a intrapreso una carriera i riflettori facendo la modella e prendendo parte alle selezioni regionali di Miss Italia. Nonostante il suo grande potenziale,ha però scelto di portare avanti una strada professionale diversa, allontanandosi dal mondo della moda e dedicandosi a una carriera come odontotecnica.