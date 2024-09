Accordo con Zucchetti per la formazione gratuita in area Stem

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) FONDAZIONE VODAFONE ehanno annunciato una collaborazione per mettere a disposizione dei giovani, anche senza titoli di studio in ambito informatico, corsi digratuiti ine tirocini con compenso a coloro che vogliono sviluppare il proprio percorso professionale nei settori più richiesti dal mondo del lavoro come nei settori dell`Information Technology e del digitale. Per poter accedere alle selezioni, le ragazze e i ragazzi dai 18 ai 30 anni, anche non in possesso di un diploma o di una laurea in informatica, dovranno superare tutti i livelli di LV8, l’appdi Fondazione Vodafone, sviluppata per coinvolgere i giovani in percorsi di apprendimento digitale. LV8 permette di scoprire alcuni dei più importanti strumenti di Digital Marketing: Google Suite, Canva, Gmail e tanti altri.