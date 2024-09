Vuelta 2024 Roglic e il poker in Spagna | Una follia ma cinque vittorie sarebbero ancora più belle…

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) Primozda oggi è entrato ufficialmente nella storia delladiventando l’unico vincitore insieme a Roberto Heras di quattro edizioni differenti. “Sìbelle (ride, ndr), ma non sono mai abbastanza Ma quota quattro è già una”, ha scherzato lo sloveno della Red Bull-Bora-hansgrohe che ha chiuso al secondo posto la cronometro finale di Madrid, vinta da Stefan Küng (Groupama-FDJ) in 26’28”. “Oggi volevo chiudere i giochi. È stata dura, ma è andato tutto bene e sono felice. Küng? Sappiamo tutti che è forte in questo tipo di cronometro pianeggiante. Per questo ho cercato di darmi motivazioni aggiuntive, altrimenti sarebbe statapiù difficile. Ma voglio sicuramente congratularmi con lui, ha fatto un ottimo lavoro. È stato incredibilmente forte oggi”.