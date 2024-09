Sci freestyle rinviate di 24 ore le gare di halfpipe della Coppa del Mondo di Cardrona

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) Non c’è pace per leprima tappadel2024-2025 di sci, in calendario a, in Nuova Zelanda, dove sono in programma le prove di, maschile e femminile, che aprono la nuova stagione del massimo circuito. Il meteo poco clemente, dopo aver costretto gli organizzatori ad anticipare di 24 ore le prove di qualificazione, inizialmente previste per sabato ed invece disputate venerdì, ha portato, invece, allo spostamento in avanti di un giorno dell’ultimo atto. Le due finali sono state riprogrammate a partire dall’1.30prossima notte italiana, le 11.30 locali: sono 10 gli uomini ed 8 le donne che hanno superato le qualificazioni e si daranno battaglia nelle tre run conclusive. Non c’erano italiani in gara in questa tappa.