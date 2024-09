Schianto assassino Gianfranco muore così sul colpo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 8 settembre 2024) Un tragico incidente stradale si è verificato nella serata di ieri a Cagliari, all’incrocio tra via Is Mirrionis e via Gippi, costando la vita aPoddesu, 59 anni, che si trovava alla guida della sua moto, una Honda. L’uomo avrebbe compiuto 60 anni la prossima settimana. Nonostante l’arrivo tempestivo del personale del 118, giunto sul posto con un’ambulanza, i soccorsi si sono rivelati inutili. Poddesu, residente a Cagliari, è deceduto sula causa delle gravi ferite riportate nell’impatto con un’auto. Gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso, al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il corpo della vittima è stato trasportato in cimitero, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti.