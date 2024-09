Riecco Morbidelli Ducati regina Un podio ’in casa’ per stupire

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) dall’inviato Francosi è divertito come un matto. Secondo tempo nelle qualifiche (con conseguente partenza dalla prima fila accanto a Bagnaia) e(terzo posto) nella Sprint, dopo aver resistito alla grande agli assalti del ’cugino’ Bastianini. "Ma che bello dai – sono sue parole –. Volevo una giornata così e alla gente, ai tifosi, dico: venite alla gara, vi aspetto. Faremo grandi cose".sta bene e il feeling con la Desmosedici sta crescendo di Gp in Gp. Sulla pole sfiorata aggiunge. "Nel giro secco sentivo di poter spingere al massimo e di sfruttare le traiettorie giuste. Bello tornare in prima fila proprio a Misano". Sulnella Sprint sottolinea: "Avevo il passo giusto per stare vicino a Pecco e Jorge. Nel finale stava arrivando Bastianini, ma non ho mollato e chiudere al terzo posto mi fa avere buone sensazioni anche per la gara".