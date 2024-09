Record al Policlinico | È boom di nascite In tre giorni 44 bambini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) Evento eccezionale aldi Modena: dal 3 al 5 settembre sono nati 44in soli tre, con 42 parti totali, di cui due gemellari. Questo importante afflusso di, in annate in cui in effetti la tendenza sembra essere di senso contrario, ha visto coinvolti tutti i professionisti dell’Unità Complessa di Ginecologia e Ostetricia, guidata dal Professor Antonio La Marca. "Presso il nostroabbiamo alcune delle sale parto più frequentate dell’Emilia-Romagna, il secondo punto nascita dopo l’Ospedale Maggiore di Bologna – ha dichiarato il Professor Antonio La Marca, direttore dell’Unità Complessa di Ginecologia e Ostetricia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena – ogni anno registriamo tra i 2800 e i 2900 parti, con una media di otto al giorno.