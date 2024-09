Perché usare ChatGPT per scrivere il CV può farci perdere il lavoro

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 8 settembre 2024) L’impatto dell’intelligenza artificiale nel mondo delpotrà essere valutato con maggior chiarezza e profondità tra alcuni anni. Ma intanto già non mancano i casi in cui l’utilizzo dell’IA fa storcere il naso, per i rischi connessi alla potenziale perdita dell’occupazione. In questi giorni, ad esempio, ha destato clamore la notizia secondo cui la bigtech svedese Klarna avrebbe intenzione di licenziare circa la metà del personale, per sostituirlo con l’intelligenza artificiale– oltre a far risparmiare in fatto di stipendi e contributi – è decisamente più rapida nell’eseguire compiti. Ma anche chi illo sta cercando forse si è già confrontato con questa avanzata tecnologia, e con le potenzialità che essa presenta. Ci riferiamo in particolare a, lo strumento di OpenAI oggi in larghissima diffusione e applicazione in tutto il mondo.