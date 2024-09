Padula cani maltrattati e detenuti in condizioni precarie

Leggi tutta la notizia su anteprima24

legati a grosse catene, altri costretti in cucce degradate o molto piccole, diversi esemplari privi di vaccinazioni o di chip e, quindi, non iscritti all'anagrafena regionale. Ed ancora,rinvenuti in cattiveigienico-sanitarie e. È il bilancio dell'operazione portata a termine ada parte degli uomini del Nucleo Guardie Zoofile Aisa (Associazione italiana sicurezza ambientale) della sezione provinciale di Salerno. Ad alcuni proprietari degli animali sono state contestate sanzioni amministrative. Ad altri, invece, è stato intimato l'immediato ripristino delle cucce nonché la pulizia dei luoghi in cui erano legati icon le catene. I casi più gravi saranno segnalati sia all'autorità giudiziaria sia al locale servizio veterinario dell'Asl di Salerno.