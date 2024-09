Nuova allerta arancione in Emilia Romagna | quanto dura il maltempo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) Bologna, 8 settembre 2024 – Ilin arrivo fa alzare il livello di attenzione in: l’meteo(criticità moderata) emanata ieri da Arpae e Protezione Civile si estende, per la giornata di oggi, domenica 8 settembre, a tutta la regione e continua anche domani, lunedì 9 settembre, solo in alcune zone. Vediamo in dettaglio le previsioni meteo. Nella giornata di oggi, il transito di un'intensa saccatura atlantica determinerà spiccata instabilità. Sono previsti temporali anche forti che interesseranno l’interaa partire dal settore centro-occidentale. Le precipitazioni intense potranno generare diffusi fenomeni franosi, di ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua. Nel settore centrale i livelli idrometrici dei fiumi collinari e montani potranno localmente raggiungere la soglia 2.