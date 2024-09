MotoGP Franco Morbidelli svetta nel warm-up di Misano 3 Martin 10 Bagnaia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) AAdriatico, la domenica del Gran Premio di San Marino si è aperta con il-up, ultima occasione per i centauri didi apportare modifiche all’assetto delle proprie moto in vista della gara del pomeriggio. Al riguardo, il rischio pioggia dovrebbe essere schivato. L’arrivo dell’annunciata perturbazione è ora previsto per la notte, ma qualcuno ha preferito rodare gli pneumatici da bagnato per sicurezza. Interessante la diversa scelta di mescola tra Jorgee Francesco. Lo spagnolo ha girato con una coppia di medie (usata all’anteriore, nuova al posteriore), l’italiano ha invece optato per la combinazione media-soft (entrambe già utilizzate). Prosegue l’accidentato weekend di Marc Marquez, rimasto a piedi a causa di un problema alla sua Ducati proprio al principio della sessione.