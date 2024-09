Mendicino a segno contro la Germania

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) A Cesena, Leonardo(classe 2006) è arrivato con una ’lettera di referenze’ non di poco conto se si considera che sono di Gian Piero Gasperini che non per nulla lo ha fatto salire in prima squadra a soli 16 anni per poi esordire in A ed in Europa League. In bianconero non lo abbiamo ancora mai visto (è stato convocato nella gara di La Spezia, era in panchina, non è sceso in campo), deve ancora presentarsi alla piazza. Per lui subito la convocazione con gli Azzurri Under 19. E proprio il centrocampista dell’Atalanta, oggi in prestito al Cesena e quindi asso nella rosa di mister Mignani, ieri, ha aperto la strada della vittoria dell’Italia a Ludbreg, nell’ambito del Torneo Internazionale Varadzijn in Croazia. Dopo il 2-2 all’esordiol’Inghilterra, l’Italia ha superato la2-1 al Podravina Stadium.