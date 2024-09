Lotito su Folorunsho | Sembrava dovesse arrivare a furor di popolo ma non si può comprare a sproposito

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 8 settembre 2024) Il Messaggero riporta le parole di Claudio, presidente della Lazio, che commenta le prime giornate di campionato e il lavoro di Baroni come suo nuovo allenatore. Il patron biancoceleste ha elogiato il mercato, fatto i complimenti alla rosa e, infine, ha anche parlato degli ultimi giorni di mercato. Durante quei giorni, la Lazio ha registrato l’addio di Cataldi e non è riuscita a chiudere la trattativa per: «Alla Lazio non c’è più gente presuntuosa, puntiamo sul collettivo» Scrive il Messaggero: “A tanti non è andato giù l’addio di Cataldi sul fotofinish e il mancato acquisto di un sostituto. Il mediano prodotto del vivaio ci ha tenuto a sottolineare come non sia stata una sua scelta, mentre un altro ex delle giovanili comeha sperato fino alla fine di tornare a Formello, ma è rimasto a Napoli per il mancato affondo dei biancocelesti.